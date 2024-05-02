مدبولى: نجحنا فى تخطى الفترة الصعبة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه يعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة، ليس فقط بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية بل لكل الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، لكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وضخ المزيد من الموارد الدولارية من الصفقات التي عقدتها الحكومة في إطار خطتها لدعم أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد، نجحنا في تخطي هذه المرحلة الصعبة.

وأكد مدبولى، خلال اجتماعه مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية، حرصه على دفع علاقات التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية إلى مستويات أكبر؛ قائلًا: ندرك تمامًا الخبرات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة.

الدور المهم الذى تلعبه الشركات فى السوق المصرية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد الشركات الكورية الجنوبية، مُعربًا عن تقديره الدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في السوق المصرية.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض بيونج سون تشوي، القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسفير أبوبكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلي الوكالات التنموية الكورية الجنوبية في مصر.