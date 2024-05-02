الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة السويس توقّع بروتوكولًا لتبادل المعلومات وصقل خبرات الطلاب

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجهاز المدينة

وقع الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، والمهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك لتبادل المعلومات والمشاركة المجتمعية، والاستفادة من الخبرات العلمية لجامعة السويس، وذلك بحضور الدكتور شريف محمد فهمي نائب رئيس جامعة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عز الدين حسيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز لتحقيق خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وصقل خبرات الطلاب والدارسين بالجامعة.

تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية 

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف أن البروتوكول ترجمة عملية للتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة، وفي هذا السياق سيتم تعظيم الاستفادة من البحوث العلمية لدى الجامعة في إطار ضرورة الارتقاء بمستوى أداء الخدمات بالمدن الجديدة.

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ندوة توعوية للمستثمرين ورفع كفاءة المرافق بمدينة السويس الجديدة

واستعرضت المهندسة أسماء مخلوف نبذة عن مدينة السويس الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتد على مساحة 65 ألف فدان بما يعادل (275130985م2)، مؤكدة أن المدينة تمثل أحد أكبر المدن الجاذبة للاستثمار وينتظرها مستقبل استثماري واعد، وهي أول مدينة جديدة كاملة الخدمات تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أرض السويس.

وقد أنشئت مدينة السويس الجديدة وفقًا للقرار الجمهوري رقم (316) لسنة 2021 على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بغرض إنشاء مجتمع عمراني متكامل على موقع استراتيجي متميز لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، وميناءى السخنة والأدبية، وكذا محور 30 يونيو.

جامعة السويس السويس الجديدة تبادل المعلومات المشاركة المجتمعية التعليم والطلاب

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