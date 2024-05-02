الكيلو قائم بـ150 جنيهت والخروف بـ6000.. الأسعار المتوقعة لأضاحي العيد خلال مايو

توقعت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن يتم بيع الأضاحي في الأسواق جميعها خلال الفترة المقبلة في شهر مايو الجاري، بـ 175 جنيها للبقري و150 للجاموسي والضأن بـ 175 جنيها أيضا وزن قائم في الأسواق بشكل عام بينما أسعار الزراعة ستعلم قبل عيد الأضحى بشهر بتخفيضات تصل إلى 30 % عن السوق.

180 جنيها لكيلو اللحم البقري الصغير القائم

وقالت مصادر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـ "الدستور" إنه من المتوقع بيع أسعار الأضاحي في خلال الفترة المقبلة بسعر 180 جنيها لكيلو اللحم البقري الصغير القائم ، وأن يكون سعر كيلو اللحم البقري الكبير القائم نحو 175 جنيها.

وأضافت أن سعر كيلو لحم الخروف القائم سيباع بسعر 180 جنيها، وسعر كيلو لحم الماعز القائم إلى 175 جنيها بينما سعر الجاموس الصغير القائم 150 جنيها وأسعار الكبير القائم 145 جنيها.

متوسط سعر الخروف القائم 6000 جنيه

وأكد التقرير أن متوسط سعر الخروف القائم سيبلغ حوالي 6000 جنيه، ومتوسط سعر الخروف البرقي سيباع ب 5000 جنيه وزن 40 كيلو، وسعر النعاج في المتوسط تباع ب 7000 جنيه.

وأكد يوسف السومي النقيب العام للجزارين، أنه من المتوقع انخفاض أسعار اللحوم بنسبة تصل 25 % خلال الفترة المقبلة حيث انخفضت أسعار اللحوم بشكل متواصل لتصل إلى 400 جنيه ومن المتوقع أن تواصل انخفاض أسعارها خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الأضحى من اللحوم البقرية والجاموس والضأن واللحوم الشملي البلدية والمستوردة من الخارج.

لتراجع العلف.. توقعات بانخفاض سعر اللحوم

وقال "البيومي" للدستور "إن أسعار اللحوم ستنخفض قبل عيد الأضحى بسبب توفير الدولار وانخفاض أسعار الأعلاف وتوفيرها وبالتالي انخفاض أسعار اللحوم.

وأشار إلى أن الذبائح من العجول متوفرة في الأسواق سواء بلدية أو مستوردة وأن الكيانات الكبيرة من مستوردة اللحوم الحية والمواشي واللحوم رفعت الأسعار الفترة الماضية دون رقيب وأن المربي الصغير كان لا يرفع الأسعار لولا كبار التجار وأم صغار المربين هم تابعو كبار المستوردين وتجار اللحوم والمواشي.

وأوضح النقيب العام للجزارين، أن العلف الأخضر ساهم في انخفاض أسعار اللحوم لتوافره بأسعار مناسبة لعمليات التربية وكبديل ومساعدة للعلم الجاف وأن الوقت الحالي هو موسم العلف الأخضر والبرسيم وهو مناسب لصغار العجول وماشية اللبن، ومتوقع انخفاض أسعار الألبان ومنتجاتها مع استمرار انخفاض أسعار العلف وسعر صرف الدولار.