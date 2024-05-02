الخميس 02 مايو 2024
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مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أبريل 2024

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر أبريل من عام 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وخلال التقرير، أشار الدكتورحسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر أبريل المنقضي تضمنت الاستجابة لعدد ٩٨٥ حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار ٢٠٢ قرار بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ١٢١ حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار ٢٣ قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر أبريل إصدار ٢٥ قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد ٩٠ استغاثة، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد ٢٤ حالة.

كما استعرض التقرير جهود اللجنة فيما يخص القوافل الطبية بالمحافظات، على مدار شهر أبريل، حيث أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم إجراء الكشف على ٤١٩٠ مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الإسكندرية، وتقديم ٦٥٥ نظارة طبية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الدكتورحسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

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