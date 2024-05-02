الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند بتهمة التحريض على الفجور

حليمة بولند
حليمة بولند

أصبحت الإعلامية الكويتية حليمة بولند من أكثر الأسماء بحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن ألقت قوات الشرطة في الكويت القبض عليها بعد الحكم عليها بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

حبس الإعلامية حليمة بولند

وكشف حساب المجلس الإخباري المحلي بالكويت، عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس"، عن أن رجال الأمن الذين أوقفوا "بولند" أحالوها للسجن المركزي تنفيذًا للحكم القضائي. 

وأوضح أن رجال الأمن نصبوا كمينًا لـ"بولند" بعد اختفائها عدة أيام في منطقة العدان.

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

وقبل أيام كانت محكمة الجنايات الكويتة برئاسة المستشار عبدالله العصيمي قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجوربعد أن وجهت لها تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو.

تفاصيل قضية حلمية بولند

كانت البداية مع تقديم أحد الأشخاص شكوى ضدها مدعيًا بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها، في حين ادعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف. 

وفي تصريحات إعلامية قالت مريم البحر، محامية حليمة بولند، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه انتهى عند القضاء الذي حكم عليهما بالسجن.

وخلال الساعات الماضية تضامن عدد من المشاهير مع الإعلامية حلمية بولند منهم الفنانة شمس الكويتية التي أكدت أن القضاء الكويتي سينصفها وسيتراجع عن قرار أصدره بحبس حليمة بتهمة "الفسق والفجور" حيث نشرت مؤخرًا فيديو قالت فيه: "أنا متأكدة من أن القضاء الكويتي سيراجع القضية خلال الاستئناف". 

وتابعت "شمس" أن ما تعرضت له حليمة يمكن أن تتعرض له "كل بنت في الدنيا"، حين تثق بشخص دون أن تعلم أنه يستغلّها ويعدها بالحب، ومن ثم يستخدم المحادثات بينهما للإساءة إليها.

حليمة عبدالجليل قاسم حسن بولند، إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980، اشتهرت بتقديم البرامج التليفزيونية والمقابلات، كما حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت مشوارها الإعلامي عام 2001 كطالبة في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في برنامج "ذبست" على تليفزيون الكويت.

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