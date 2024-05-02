وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 709 لسنة 2024، اشتمل نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـرر: مـادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم مصطفى محمد فتح الله محمد السيد وآخرهم محمد خالد عبدالحميد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى السماح بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

مصطفى محمد فتح الله محمد السيد، أنس أحمد صلاح الدين بدر الدين، عبدالرحمن أحمد صلاح الدين بدر الدين، أيمن أحمد سعيد سند، عمر أحمد سعيد سند، عمرو شريف ممدوح عبدالقادر، يوسف سالم محمود السيد سالم، أحمد هلال عبدالعزيز محمد، عبدالرحمن وليد محمد عبدالعزيز خليفة، إبراهيم شريف ممدوح عبدالقادر، محمد عبدربه محمد عبدالقادر حسن، بسام ناجى لويس ساويرس حنس، شنودة نشأت نان بطرس إبراهيم الحوالى، جرجس مجدى رياض شنودة إسكاروس ميخائيل، رعد على إمام محمد يونس، محمد كمال محمد عبدالله محمد الشاعر، عمر حسن عبدالحكيم السماديسى، كريم أحمد ضياء حامد محمد محمد البلتاجى، ميخائيل سمير فؤاد شاكر، ياسر أحمد مصطفى أحمد توفيق، محمد خالد عبدالحميد علي.