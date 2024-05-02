الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية
وزير الداخلية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 709 لسنة 2024، اشتمل نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـرر: مـادة 1- يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم مصطفى محمد فتح الله محمد السيد وآخرهم محمد خالد عبدالحميد على) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى السماح بالتجنس بجنسيات  أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

مصطفى محمد فتح الله محمد السيد، أنس أحمد صلاح الدين بدر الدين، عبدالرحمن أحمد صلاح الدين بدر الدين، أيمن أحمد سعيد سند، عمر أحمد سعيد سند، عمرو شريف ممدوح عبدالقادر، يوسف سالم محمود السيد سالم، أحمد هلال عبدالعزيز محمد، عبدالرحمن وليد محمد عبدالعزيز خليفة، إبراهيم شريف ممدوح عبدالقادر، محمد عبدربه محمد عبدالقادر حسن، بسام ناجى لويس ساويرس حنس، شنودة نشأت نان بطرس إبراهيم الحوالى، جرجس مجدى رياض شنودة إسكاروس ميخائيل، رعد على إمام محمد يونس، محمد كمال محمد عبدالله محمد الشاعر، عمر حسن عبدالحكيم السماديسى، كريم أحمد ضياء حامد محمد محمد البلتاجى، ميخائيل سمير فؤاد شاكر، ياسر أحمد مصطفى أحمد توفيق، محمد خالد عبدالحميد علي.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الجنسيات الأجنبية الجنسية المصرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الإذن لـ21 مصريًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وزير الداخلية يأذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور منطقة آثار بنى حسن بالمنيا

وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية فى المنيا

إقبال كبير من مختلف الجنسيات على معرض القاهرة الدولى للكتاب (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا