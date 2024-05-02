الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا في الأسعار بعد التفاوت الطفيف الذي شهدته أمس حيث سجلت أسعارها 81 جنيها في داخل البورصة واليوم تسجل 79 جنيها، فقد شهدت أسعار الدواجن تراجع بنسبة 25‎%‎ عقب قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وزيادة الإفراجات الجمركية. 

أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن 

وأعلنت بورصة الدواجن عن قائمة اسعار الدواجن اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:

اسعار الدواجن اليوم الخميس 

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء مع بداية التعاملات الصباحية، حيث وصلت إلى 79 جنيهًا للكيلو داخل البورصة الرئيسية، مقارنة بأسعار الأمس التي كانت 81  جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم الخميس 2-5-2024

يبحث الكثير من المستهلكين عن اسعار الدواجن في بداية التعاملات في الأسواق، عن اسعار البانيه وقد شهدت اسعارها استقرار داخل الأسواق الشعبية، لتتراوح ما بين 210 و220 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس 

أما أسعار الفراخ الساسو، فظلت اليوم الخميس مستقرة داخل بورصة الدواجن، حيث جاءت بين 88 و89 جنيهًا للكيلو، ووصلت إلى 100 جنيه في المحلات التجارية.

أما أسعار الفراخ البلدي، فتراوحت ما بين 115 و120 جنيهًا للكيلو، ووصلت إلى 130 جنيه للمستهلك، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 75 جنيهًا في البورصة الرئيسية.

أسعار البيض اليوم 

فيما جاءت أسعار البيض كالتالي:
- البيض الأحمر: بين 124 و125 جنيهًا.
- البيض الأبيض: بين 119 و120 جنيهًا.
- البيض البلدي: بين 114 و115 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار العلف، فسجلت كالتالي:
- علف بادي: 23000 جنيه للطن.
- علف نامي: 22700 جنيه للطن.
- علف ناهي: 22600 جنيه للطن.
- علف بادي نامي: 22000 جنيه للطن.
- علف بياض 14: 19700 جنيه للطن.
- علف بياض 16: 20200 جنيه للطن.
- علف بياض 18: 20500 جنيه للطن.

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