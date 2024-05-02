الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: "إسكندر" تدمر موقع منصات صواريخ أمريكية فى اتجاه كوبيانسك

صواريخ إسكندر الروسية
صواريخ إسكندر الروسية

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة بالجيش الروسي نجحت عبر صواريخ "إسكندر" الروسية، فى تدمير موقع للقوات الأوكرانية يضم منصات صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارز" في اتجاه منطقة كوبيانسك.

 

وقال المصدر الروسي في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الإخبارية الروسية " إن طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر- إم" التابع لوحدات قوات مجموعة "الغرب" بالجيش الروسي، نفذ ضربة صاروخية على مواقع منصات إطلاق صواريخ "هيمارز" الأمريكية الصنع في منطقة ليليوكوفكا في مقاطعة خاركوف، ما أدى إلى تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ".

 

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان لها، أن القوات الروسية تمركزت على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأحرزت تقدما على طول خط المواجهة، حيث حيدت عددا من الجنود الأوكرانيين ودمرت معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات زاغورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك.

 

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن (العدو) فقد نحو 30 عسكريا وخمس مركبات ومدفع هاوتزر من عيار 155 ملم بريطاني الصنع، ومدفعا من عيار 152 ملم ومدفعا من عيار 122 ملم.

 

من ناحية أخرى أشارت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، نجحت فى السيطرة على العديد من المواقع وألحقت أضرارًا في القوى البشرية الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها في بلدات أندرييفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك، مضيفة أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 400 عسكري، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر 122 ملم وغيرها من الأسلحة.

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