الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كيف سيؤثر صعود اليمين المتطرف على العرب والمسلمين فى أوروبا والشرق الأوسط؟

اليمين المتطرف في
اليمين المتطرف في أوروبا

سلطت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، الضوء على تأثير تصعيد اليمين المتطرف في أوروبا على العرب والمسلمين والمنطقة، مؤكدة أن كل حزب شعبوي يميني يميل إلى الاعتراضات الثقافية والدينية على هجرة المسلمين. 

واضافت الشبكة البريطانية أن القضية الأكبر هي أن المهاجرين المعنيين هم مسلمون، وليس أنهم مهاجرون، والأهم من ذلك، أن المشاعر المعادية للمسلمين والعرب تؤثر أيضًا على المسلمين الذين أصبحوا مواطنين بالفعل، ومن ثم فإن المناقشة الجارية لا تتعلق بالهجرة بقدر ما تتعلق بالاندماج.

كيف كانت المشاعر المعادية للمسلمين والإسلام من سمات الشعبوية اليمينية؟ 

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تخوفات من وصول اليمين المتطرف إلى منصة البرلمان الأوروبى.. التفاصيل

وأضاف التقرير أن المشاعر المعادية للمسلمين والإسلام يجب أن تعتبر سمات مميزة للشعبوية اليمينية. 

وعلاوة على ذلك، فإن المدى الذي يمكن عنده اعتبار حزب شعبوي معين - والذي قد يتم وضعه بشكل غامض على طيف اليسار واليمين - يمينيًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمواقفه من المسائل المتعلقة بالإسلام. 

وينطبق هذا بشكل خاصة على الأحزاب اليمينية، مثل حركة الخمس نجوم في إيطاليا، والتي، بعد ترددها بشأن اللاجئين والهجرة، سلطت الضوء على نحو متزايد على حسن نواياها المناهضة للإسلام.

وتتغذى المشاعر المعادية للمسلمين على تصورات بعضها مدعوم ببيانات المسح ــ مفادها بأن المسلمين أقل استيعابا، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمعايير السائدة حول العلمانية والطبيعة الخاصة للممارسة الدينية. 

كما يشير البروز المتزايد للمواقف المعادية للمسلمين إلى تحول أعمق في نظام الحزب بعيدا عن الانقسامات الاقتصادية نحو الانقسامات "الثقافية". 

انتخابات البرلمان الأوروبي 

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تخوفات من وصول اليمين المتطرف إلى منصة البرلمان الأوروبى.. التفاصيل

وقبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة الشهر المقبل، يتباهى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا بنجم جديد.

حتى عامين مضت، كان فابريس ليجيري يشغل منصب المدير التنفيذي لوكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس.

بالنسبة لحزب التجمع الوطني، الذي يتمتع بالفعل بمكانة عالية في استطلاعات الرأي، فإن وصول مثل هذه الشخصية المهمة يعد بمثابة انقلاب كبير.

وتعلم ليجيري، البالغ من العمر 56 عاماً، ليكون جزءاً من النخبة الإدارية في فرنسا.

وقبل توليه منصب فرونتكس في عام 2015، شغل مناصب في وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.

وتساعد وضعه المؤسسي في التصدي للانتقادات المستمرة الموجهة إلى حزب الجبهة الوطنية، بأنه يفتقر إلى المواهب البشرية اللازمة لتشكيل حكومة فعالة.

وينتقد المسؤول السابق الرفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، والذي لا يزال يعيش في بروكسل، المفوضية الأوروبية والطريقة التي يدعي أنها سمحت بها لأجندة المنظمات غير الحكومية المؤيدة للمهاجرين لتقويض مهمته المتمثلة في حراسة حدود الاتحاد الأوروبي.

كما يلقي باللوم على الرئيس إيمانويل ماكرون لفشله في دعمه، عندما كان من الواضح أنه لم يحظ بتأييد المفوضية.

اليمين المتطرف العرب المسلمين اوروبا حزب شعبوي المنطقة

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