رامى جبر: الهدنة فى غزة ستقطع على نتنياهو خطط اقتحام رفح الفلسطينية

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن متحدثة البيت الأبيض قالت اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد رؤية لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن لتمهيد عودة بعض المحتجزين إلى قطاع غزة.

وقف إطلاق النار في فلسطين

وأكد جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل قصارى جهدها حتى يعود المحتجزون إلى منازلهم بالتعاون مع الشركاء مصر وقطر للضغط على الجانب الصهيوني.

الهدنة في فلسطين



وأضاف في حديثه، أن متحدثة البيت الأبيض أكدت أن الهدنة في غزة ستقطع على نتنياهو خطط اقتحام رفح الفلسطينية.

وأشار إلى، أن الولايات المتحدة الأمريكية أكدت أن اقتحام رفح أمر في غاية الصعوبة في ظل التكدس السكاني الفلسطيني في هذه المنطقة.