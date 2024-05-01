الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

المصيلحى: طرح الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم السماح ببيع الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، مع توفير احتياطي استراتيجي كاف من القمح.

وقال إننا كنا بحاجة لتأمين الشبكة ولا بد من الحصول على تأمين من البنك المركزي، وتم عمل هذه الاختبارات، ولكن جاءت الحرب على غزة وكنا حريصين على توفير احتياطي استراتيجي من القمح.

وأوضح أنه تم إنتاج 680 ألف طن سكر من قصب السكر من حوالي 7 ملايين طن قصب ، ونحو 400 ألف طن من البنجر، حيث إننا حتى نهاية يونيو.

كما أوضح أنه بعد انتهاء موسم القمح سيتم التفكير في عودة طرح القمح على منصة البورصة السلعية مرة أخرى.

وأشار إلى أن متوسط نسبة الخفض في أسعار السلع وصلت إلى 25%، حيث إن الحد الأدنى سجل 15%، بينما الحد الأقصى 35%.
وقال المصلحي إنه تم استيراد نحو 6.7 مليون طن قمح خلال العام الجاري، منوهًا بأنه تم طرح منهم حوالي مليون طن بالبورصة السلعية.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين مصر وروسيا وتواصلًا قائمًا، بشأن استيراد القمح، كما أنه تم الإفراج عن المراكب المتأخرة، ولا يوجد أي مشاكل.

وأشار إلى أن أسعار السلع تتوقف على أسعار السلع عالميًا، بجانب سعر الدولار، حيث إنه يتم استيراد نحو 60% من المكونات من الخارج، بجانب الرقابة، حيث سيتم التعاون مع الغرف لتحديد أقصى سعر للمستهلك مع المنتجين في كل أسعار السلع.

ولفت إلى أن الأسعار عالميًا في اتجاه تراجع أو استقرار وكذلك العملة، متوقعًا أن يكون هناك تراجع في الأسعار في القريب العاجل.

وأوضح أن لتر الزيت تراجع من 100 إلى 65 جنيهًا، بجانب تراجع أسعار الدواجن إلى 75 و80 جنيهًا بالمزرعة.

رئيس اتحادات الغرف المصرية أحمد الوكيل المهندس هاني محمود المعلومات والمراكز اللوجيستية وتنمية التجارة العلامات التجارية العالمية

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