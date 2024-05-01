الشيخ سالم أبونقيز: "السيسى الجديدة" مدينة عالمية على أرض مصرية

قال الشيخ سالم أبونقيز، أحد مشايخ قبيلة الترابين، إن مدينة السيسي الجديدة هي مدينة عالمية على أرض مصرية 100%.

وأضاف "أبونقيز" خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن القبائل العربية الموجودة اليوم، تمثل جزءًا بسيطًا منها، متابعًا: "المهندس إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية دعا جميع ممثلي رموز القبائل في مصر للاحتفال بوضع حجر الأساس وبداية إنشاء مدينة السيسي الجديدة".

وعن موقع مدينة السيسي الجديدة قال أبونقيز: نحن نبعد عن حدودنا الشرقية بحوالي 15 كم في اتجاه الغرب، وهذه رسالة من رئيس الجمهورية للعالم أجمع بأن سيناء في عين القيادة السياسية، لم ولن تنساها أبدًا وأنها في قلب مصر، وستتوالى القرارات لتعميرها على الأرض".