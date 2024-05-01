ردًا على زاهى حواس.. أزهرى يؤكد: القرآن فوق أى دليل أثرى (فيديو)

رد الدكتور أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، على الجدل الذي أثاره الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، بتصريحاته حول عدم وجود أدلة على وجود الأنبياء في مصر القديمة، كما ورد في القرآن الكريم.

وقال "ترك" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج

"صالة التحرير"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الإيمان قائم على الإيمان بالغيب، وليس مطلوبا من علماء الآثار أو التاريخ أو أي علماء إقامة الدليل على العقائد، لأن الله سبحانه وتعالى قال "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ"، فهو قائم على الإيمان بالغيب والجنة والنار والبعث والحساب.

واستنكر محاولات البعض إقامة خصومة بين الدين والعلم، قائلًا: "هذه خصومة وهمية وغير صحيحة، كما يزعم البعض أن الصيام غير صحي ويضر بالناس، وهذا غير صحيح كون الصيام فرض منذ أكثر من 1400 عام".

وأكد أن المسلمين لن ينفكوا عن صيام شهر رمضان مهما ادعى البعض، كونه فرضًا دينيًا، معتبرًا تلك المزاعم محاولة لاستفزاز مشاعر المسلمين، وأضاف: "المفترض أن تكون العقول المصرية، مهمومة بالواقع الحالي لا سيما مع الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا أن صدق الإسلام والقرآن لا يحتاج إلى دليل.

ولفت إلى أن "الدكتور زغلول النجار عندما توسع في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فتح الباب أمام إثارة الجدل وعمل مقارنات بين ما أورده القرآن والواقع"، مؤكدًا أنه لا يجوز ربط الآيات القرآنية إلا بالحقائق العلمية وليس بالنظريات.