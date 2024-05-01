البعثة العربية بالأمم المتحدة: مصر وقطر تقودان مفاوضات الهدنة برعاية أمريكية

أعلن رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، عن أن القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى الجامعة ولها الأولوية القصوى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقف الحرب في غزة

وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية، أنه يدعم جميع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ دخول المساعدات.

وأضاف أن عدوان الاحتلال كشف للجميع عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

الجهود المصرية

وأشار إلى أن مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة تقودان مفاوضات الهدنة والموقف الأممي وحده لن يقود إلى إنهاء العدوان.