الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اتحاد القبائل العربية يعلن اختيار الشيخ إبراهيم العرجانى رئيسًا للاتحاد

الشيخ إبراهيم العرجاني
الشيخ إبراهيم العرجاني

أعلن النائب مصطفى بكرى، المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل المصرية، عن اختيار الشيخ المهندس إبراهيم العرجاني رئيسًا للاتحاد.

وأكد بكرى، خلال المؤتمر المنعقد الآن بشمال سيناء والذي تنقله فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد يضم رموزًا وقيادات متعددة لتحقيق أهداف منها توحيد الصف للقبائل العربية والمصرية لمواجهة التحديات التى تهدد أمنها، وأن القبائل لعبت ولا تزال تلعب دورًا كبيرًا جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة لاسترداد سيناء.

وأشار إلى أن كل مواقف القبائل تؤكد على حرص القبائل على الحفاظ الهوية المصرية، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلى، مشيدًا بموقف القبائل في مواجهة احتلال العدو سيناء.

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