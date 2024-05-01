"مدينة السيسى" فى رفح: إشادة وطمأنينة بمنطقة الخدمات المتكاملة

أشاد أهالي شمال سيناء ببدء العمل في مدينة السيسي بمنطقة رفح، مؤكدين أنها ستأتي ضمن بشائر الخير في تعمير سيناء ونهضة عمرانية تشهدها المدينة في ظل المجهودات والاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لأرض الفيروز في السنوات الماضية.

نجل الشهيد سالم أبوطويلة: اختيار موقعها يوحد كل القبائل

وأشاد الشيخ سالم أبوطويلة، نجل الشهيد سالم أبوطويلة، أحد أهالي الشيخ زويد، باختيار موقع مدينة السيسي في رفح، حيث إنها جاءت في مكان كبير وأرض مستوية تشكلها كما تحب وتسهّل من وضع البنية التحتية بطريقة صحيحة، حيث إن لها بُعدًا معماريًا كبيرًا، كما أن موقعها يتوسط جميع القبائل "الترابين، الريشات، السواركة، والرميلات"، أي تعمل على توحيد القبائل.

وأضاف "أبوطويلة" أن معظم سكان هذه المنطقة هم من السكان الرُّحل، وتأسيس مدينة لهم يمنحهم الشعور بالطمأنينة والاستقرار، خاصة أن الخدمات بدأت بالفعل من خلال وضع البنية التحتية بخدمات متكاملة، وهي مدينة واعدة وكبيرة، كما أن اختيار اسمها على اسم السيسي يمنح الطمأنينة بأنها ستكون مدينة كبيرة ومتكاملة الخدمات.

أشاد نجل الشهيد سالم أبوطويلة بما يقدمه ابن سيناء إبراهيم العرجاني من مجهودات لتنمية سيناء، مثمنًا جهوده الإنسانية في إنهاء الخلافات والمشاكل القبلية المستعصية، وتوحيد الجميع على كلمة واحدة.