الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

قوات شرق القناة لمكافحة
قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة الجوفة

تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى أعياد تحرير سيناء واستمرارًا لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى لدعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والمشاركة فى توفير حياة كريمة لأبنائها، افتتح اللواء أح / عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يرافقه عبدالعال البدرى سكرتير عام محافظة شمال سيناء مدرسة الجوفة للتعليم الأساسى بمركز الحسنة بوسط  سيناء بعد تطويرها بشكل كامل وزيادة طاقتها الاستيعابية لاستقبال عدد كبير من الطلبة بمختلف المراحل التعليمية فضلًا عن تجهيزها بكافة الوسائل التعليمية المتطورة.

وخلال الفعاليات، أكدت نيرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بأحد البنوك الوطنية المانحة على الاهتمام البالغ بالمنظومة التعليمية لتحقيق الإرتقاء المطلوب بمستوى جودة التعليم وإتاحة فرص أفضل للتلاميذ فى مختلف المراحل التعليمية بإعتباره المصدر الرئيسى لتحقيق الريادة بكافة المجالات فى ضوء رؤية الدولة المصرية 2030.

فيما أعرب الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لإحدى مؤسسات المجتمع المدنى عن سعادته بمشاركة المؤسسة فى احتفالات عيد تحرير سيناء الغالية على قلب كل مواطن مصرى، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع القوات المسلحة وشركاء النجاح لدعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء والوصول للمستحقين خلال الحملات والبرامج المختلفة التى تنظمها المؤسسة.

حضر فعاليات الافتتاح ممثلو الأجهزة التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ وعواقل سيناء.

تحرير سيناء

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