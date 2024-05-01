الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التصنيف الأفضل عربيًا.. عمر عصر يحتل المركز الـ13 عالميًا في تنس الطاولة

عمر عصر لاعب منتخب
عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة

حقق عمر عصر لاعب  منتخب مصر لتنس الطاولة، إنجازً جديدً، عقب وصوله للتصنيف الـ 13 عالميًا.

وتوج “عصر” مؤخرًا، بأكثر من لقب أبرزها ذهبية الفردي بدورة الألعاب الأفريقية.

ويعد هذا التصنيف هو الأفضل لعمر عصر في تاريخه، حيث كان وصل في عام 2018 إلى التصنيف رقم 16، وكان هو التصنيف الأعلى في مسيرته.

وبات عمر عصر صاحب أفضل تصنيف في تاريخ اللاعبين المصريين والعرب، عقب وصوله إلى التصنيف رقم 13 على مستوى العالم.

ولكن يبقى لعمر عصر ثلاثة مراكز لتكرار إنجاز أسطورة تنس الطاولة الأفريقية النيجيري أرونا كوادري، والذي وصل إلى التصنيف رقم 10 على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن عمر عصر ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، ويستعد للمحفل الأولمبي العالمي خلال الفترة الحالية، ويسعى لتجاوز إنجازه في أولمبياد طوكيو 2020 والتي حقق خلالها المركز الخامس.

هنا جودة تتوج ببطولة العالم  

وحصدت هنا جودة، بطلة إفريقيا والعالم في تنس الطاولة على المركز الأول في جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي جرت مراسمها اليوم الأربعاء، بقاعة جميرا في دبي.

كما حصدت هنا على المركز الأول بعد صعودها للنهائيات بالجائزة ضمن أفضل 6 رياضيين دون الـ 18عامًا في الوطن العربي وجرى تصويت جماهيري بعد ذلك اكتسحته هنا وحسمت المركز الأول بجدارة.

وأعربت بطلة مصر وإفريقيا عن سعادتها الكبيرة بعد فوزها بالجائزة التي وصفتها بأنها ذات قيمة كبيرة لما لهذه الجائزة من تقدير عالمي كبير، بجانب المجد الأدبي الذي حققته باقتناصها، كما فاز بالجائزة جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما ساهم في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها عالميًا.

وحصدت الرياضة المغربية عدة جوائز كأفضل منتخب مبدع بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم 22 في قطر، وفاز وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب وحكم كرة القدم بشري الكربوبي كأفضل حكم عربي بجانب جائزة لـ سفيان البقالي بطل العالم في العاب القوي وجائزة بالملاكمة، وحصدت تونس والحزائر والعراق والسعودية والكويت على عدة جوائز، فيما نال الرياضيون الإماراتيون جوائزهم في كل فروع الجائزة صغارا وكبارا لما قدموه من إبداعات غير مسبوقة.

 

مصر والعرب عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة ويقدم عمر عصر خلال الفترة الأخيرة مستويات قوية

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