ترقية حسن الشوربجي لمنصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القرار الوزاري رقم 369 بتاريخ اليوم 1/5/2024، بتنصيب الدكتور محاسب حسن علي الشوربجي نائبا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لقطاع الشؤن التجارية والعقارية، بحسب القرار الذي حصلت الدستور على نسخة منه.

مشوار الشوربجي

بدأ "الشوربجي" مشواره العملي معاونا لرئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبرفى نوفمبر 2014، بعدها تمت ترقيته للعمل معاونا لنائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤن التجارية والعقارية في يناير 2016، ثم اضيفت اليه مهمة منصب مدير عام المستثمرين العقاريين برئاسة هيئة المجتمعات فى يونيو 2018، ثم وكيلا للوزارة تحت منصب رئيس الادارة المركزية للشؤن التجارية والعقارية، وفى يناير 2022 تمت ترقيته مساعدا لنائب رئيس الهيئة.

لم يكتف "الشوربجي" بكل هذه النجاحات، بل حرص على استكمال دراسته رغم الانشغال الدائم فى العمل الذي يصل لأكثر من 12 ساعة عمل متواصلة يوميا داخل الهيئة، وبالفعل حصل على درجة الدكتوراه فى إدارة الاعمال "DBA"، ومحاضر بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والادارية والمصرفية لباحثين "MBA" منذ العام الماضي، واليوم تم ترقيته مساعدًا لوزير الإسكان بصفته رئيس هيئة المجتمعات لقطاع الشؤن التجارية والعقارية.

ويذكر للشوربجي الالتزام والجدية في العمل وحسن السمعة بين زملائه، أيضا يأتي ذلك ضمن تغيير عدد من القيادات بهيئة المجتمعات بالتزامن مع خروج المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس الهيئة لقطاع شؤن تنمية وتطوير المدن، واحتمالية تنصيب المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة الحالي لقطاع التجارية والعقارية للعمل نائبا لقطاع تنمية وتطوير المدن بديلا لممدوح.

كما يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتنصيب قيادات شابة لديها رؤية وحماس متواصل لانجاز أعمال الهيئة، في إطار مساعي الدولة لتنفيذ مخططاتها التنموية في شتي المجالات.