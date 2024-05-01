التحقيق في مصرع عامل أشعل النار في نفسه بالإسكندرية

قرر المستشار أحمد ياسر، المحامى العام الأول لنيابات الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، سرعة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على عامل إثر إشعاله النيران في نفسه أمام باب منزله بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات الميراث مع أشقائه.

كما أمرت المحكمة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها، واستدعاء شهود الواقعة لسؤالهم، وإحضار التقرير الطبي للمتوفي من المستشفى، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الحادث.

بلاغ للشرطة



تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول "فارس.ج.ش" 24 سنة، عامل، مقيم في شارع ورشة البلاط، بدائرة القسم، مصاب بحروق متفرقة شديدة، من الدرجات الثلاث بنسبة 85%، علي اثرها لقي مصرعه متأثرا بإصابته.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصاب المشار إليه حالته حرجة ولا يمكن استجوابه، وبسؤال زوجته "سماح.م.أ"، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت بقيام زوجها المذكور بإشعال النيران في نفسه مستخدمًا مادة معجلة الاشتعال "بنزين" وذلك أثناء تواجده أمام الشقة سكنهما بدائرة القسم، لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود خلافات بينه وأشقائه بسبب الميراث ولم تتهم أحد بالتسبب في إصابته.

وبسؤال أحد جيران المتوفي قرر ما جاء بأقوال الزوجة أن المذكور أشعل النيران في نفسه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.