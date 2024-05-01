الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة عامل بطعنة في البطن بسبب خلاف على مبلغ مالي بالقليوبية

صورة ارشيفيه لسكين
صورة ارشيفيه لسكين

تلقى عامل طعنة نافذة بالبطن، في مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينه وبين شخصين، بسبب خلاف على مبلغ مالى في كفر شكر بالقليوبية، تم ضبط المتهمين واعترفا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

البداية تبلغ لمركز شرطة في كفر شكر بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات، باستقباله عاملا بمحطة وقود، مقيما بدائرة المركز، مُصابا بجرح طعنى.

بسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين، يقيمان بذات العنوان لسابقة قيام أحدهما باقتراض مبلغ مالى من المجنى عليه، ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم، وقام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة، مما أدى لحدوث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة لذات السبب.

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