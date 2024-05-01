الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"ولع في نفسه بسبب الميراث".. التحقيق في وفاة عامل بالإسكندرية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصلت نيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، التحقيق في مصرع عامل متأثرا بإصابته بحروق شديدة، إثر إشعاله النيران في نفسه أمام باب منزله في منطقة الدخيلة.

تلقى العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة، إخطارا من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول  عامل، مقيم شارع ورشة البلاط-، دائرة القسم، مصاب بحروق متفرقة شديدة، من الدرجات الثلاث بنسبة 85%.

انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص والمعاينة، أن المصاب المشار إليه حالته حرجة ولا يمكن استجوابه.

بسؤال زوجته ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت بقيام زوجها المذكور بإشعال النيران بنفسه مستخدمًا مادة معجلة الاشتعال بنزين، وذلك أثناء تواجده أمام الشقة سكنهما بدائرة القسم.

 

عللت الزوجة إقدام زوجها على ذلك، لمروره بحالة نفسية سيئة، لوجود خلافات بينه وأشقائه بسبب الميراث، ولم تتهم أحد بالتسبب في إصابته.

وبسؤال أحد جيران المتوفى أيد ما جاء بأقوال الزوجة، وقرر أن المذكور أشعل النيران في نفسه.

 

نيابة الدخيلة الجزئية مصرع عامل حروق شديدة

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