الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الشباب والبيئة تنفذان المبادرة القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار youth saving Earth

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة ندوة حول التوعية البيئية للشباب من داخل مركز شباب كفر نصار بمحافظة الجيزة.

تأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار youth saving Earth، وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية ودور الشباب في الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تدعيم الشباب وتنمية الوعي البيئي لديهم حتى يتسنى لكل منهم معرفة واجبه تجاه حفاظه علي البيئة، مشيراُ إلى ضرورة تثقيف الشباب والعمل على الزيادة في الحصيلة المعلوماتية لديهم في كافة المجالات، وذلك لما له من عوائد إيجابية علي المجتمع ككل.

تكوين شخصية الشباب وتنمية الوعي

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وشدد وزير الشباب والرياضة علي ضرورة التوسع في إقامة مثل هذه الندوات لكافة المراحل العمرية وفي كافة المجالات، لما له من مردود مجتمعي كبير، مشيرًا إلى أهمية مشاركة كافة أجهزة الدولة المعنية بالمساهمة في تكوين شخصية الشباب وتنمية الوعي الفكري والثقافي لديهم.

الشباب والبيئة تنفذان المبادرة القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار youth saving Earth

وقد بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الإفتتاحية والتي تناولت مفهوم التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر، وكذا تطرق الحديث لمفهوم تلوث الهواء والاحتباس الحراري، والحديث حول مفهوم المخلفات وكيفية إستغلالها وإعادة تدويرها، وكذلك تم تناول مفهوم التنوع البيولوجي بالشرح والإيضاح لكافة صوره وأبعاده المختلفة.

الشباب والبيئة تنفذان المبادرة القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار youth saving Earth

وإختتمت الندوة بالجلسة الختامية والتي تناولت مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة داخل مركز شباب كفر نصار.

وزارة الشباب والرياضة وزارة البيئة مركز شباب كفر نصار saving Earth الحفاظ على البيئة

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