الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القاهرة تستكمل الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال جولته

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى فى إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.
 

العمل في قطاع شرق النيل بطول 12 كيلومتر

وأكد محافظ القاهرة، أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومتر من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.


واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة نماذج من اللوحات التى تمثل تاريخ مصر والتى سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أى مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق. 
 

وأضاف محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذى سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.
 

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تطوير الطريق الدائري جولة محافظ القاهرة تحسين الهوية البصرية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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