الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

النهاية صادمة.. شاب يُغرى عامل دليفرى بـ"ليلة ساخنة" فى المطرية

عامل دليفري
عامل دليفري

انتحل عاطل صفة فتاة خليعة وقرر أن يغري عامل دليفري طمعًا في سرقته.. فبدأت اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتهت بجثة في المطرية.. ما هي تفاصيل الواقعة ؟.

رسالة غامضة على فيس بوك

كان يجلس عامل الدليفري في ليلة على هاتفه المحمول يتفحصه ويقضي وقتًا ممتعًا ويضيع الآخر، حتى ظهرت رسالة غامضة من حساب على مواقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - عليه صورة فتاة مجهولة تطلب التعرف عليه فاستجاب لها ولم يتخيل أنه سقط في فخ النصب وانتحال الصفة.

اتفق عامل الدليفري مع صاحبة الحساب الوهمي والتي نجحت في إغرائه بصور خليعة، وتوالت المحادثات والرسائل الهاتفية بينهما حتى اتفقا الاثنان على إقامة علاقة غير شرعية وذهبا إلى شقتها طمعًا في قضاء ليلة حمراء ولكن هناك كانت الكارثة.

تمزيق جسد

تفاجأ عامل الدليفري أن الشقة ملك لعاطل ولا توجد بها أي سيدات وأنه كان ضحية للنصب والاستدراج بهدف السرقة وعندما حاول مقاومة العاطل تعدى عليه ومزق جسده بسلاح أبيض وطعنه طعنتين فلقي مصرعه في الحال.

مناظرة جثة 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أن لشاب في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنتين في البطن والصدر نتج عنها تمزق في الأجهزة الحيوية وتوقفها مما تسبب في الوفاة.

وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

واقع التواصل الاجتماعى عامل دليفري المطرية ليلة حمراء

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