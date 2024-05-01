الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتي تهريب مخدرات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط 2720 مخالفة مرورية متنوعة، و29 قضية في مجال الأمن العام، تنفيذ 248 حكمًا قضائيًا متنوعًا، 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى 4 قضايا تزوير مستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية السيطرة الأمنية المنافذ الإدارات العامة أمن المنافذ بوزارة الداخلية الجهات المعنية النتائج الإيجابية

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