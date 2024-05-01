الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مع زيادة الاستخدامات.. كيف ساهم التحول للري الحديث في ترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية؟

الرى الحديث
الرى الحديث

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير الرى، تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى المحاصيل الزراعية والحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتعظيم الإنتاجية.

فى ذات الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض نتائج عدد من الدراسات البحثية الخاصة بعدد من النماذج الناجحة للرى الحديث في عدة محافظات.

كما استعرض الاجتماع، قياس معدلات ترشيد الاستخدامات المائية والزيادة فى الإنتاجية المحصولية من الأراضى الزراعية مع تطبيق المشروع.

txt

خبير: نظم الرى الحديث تسهم فى مواجهة نقص الموارد وزيادة الإنتاجية الزراعية

txt

"زراعة الشيوخ" توصى بتوفير الدعم المالى والتقنى لتنفيذ نظم الرى الحديث

كما تفقد مسئولى الإدارة العامة للتوجيه المائى بجنوب الوادى، عددا من المزارع منها مزرعة ممدوح سليم حسين بمنطقة وادى الصعايدة بمحافظة أسوان والذى قام بالتحول لنظم الرى الحديث، حيث تم التعرف على الفوائد التي تحققت عند التحول للرى الحديث بدلًا من الرى التقليدى ومنها الحد من استهلاك المياه وارتفاع إنتاجية المحاصيل المنزرعة، مع الترتيب لتنظيم زيارات لتبادل الخبرات بين المزارعين والتعرف على التجارب الناجحة للرى الحديث.

ارتفاع كمية المياه المفقودة نتيجة اتباع طرق الري التقليدية

من جهته أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية تطبيق نظم ترشيد المياه في عملية الزراعة، خاصة اتباع نظام الري الحديثة، خاصة مع ارتفاع كمية المياه المفقودة نتيجة اتباع طرق الري التقليدية، لأنه عند ري النبات بالغمر فإن النبات لا يستفيد الا بمقدار 10% من كمية المياه المستخدمة.

الرى الحديث 

كما أوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب لـ"الدستور "، أن الكمية المتبقية 90% تفقد في التصرف في طبقات الأرض، والبخر من سطح التربة والنتح عن طريق النبات، كما أنه نظرا لأن كمية كبيرة من الماء المفقود تفقد عن طريق التصرف في الأرض، لذلك من الضروري اتباع طرق الري الحديثة لما لها من مميزات ومنها الري السطحي المطور، وتقنية الري بالتنقيط؛ تقنية الري بالرش، وري منتصف الجذور، والتى تساهم في ترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ترشيد المياه نظام الري الحديثة اتباع طرق الري التقليدية التجارب الناجحة للرى الحديث محافظة أسوان معدلات ترشيد الاستخدامات

مواد متعلقة

خبير: نظم الرى الحديث تسهم فى مواجهة نقص الموارد وزيادة الإنتاجية الزراعية

سويلم: مصر تدعم الدول الإفريقية فى مجال المياه ونقل خبرات الري الحديث

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس