الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القطاع الصحي بسيناء.. طفرة ضخمة في الخدمات (إنفوجراف)

جانب من اعمال التطوير
جانب من اعمال التطوير بالقطاع الصحي بسيناء

سلطت "إكسترا نيوز"ـ الضوء على  القطاع الصحي بسيناء والطفرة الضخمة في الخدمات المقدمة، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي: 
تطوير مبنى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش.
إنشاء مستشفى نخل المركزي الجديد بشمال سيناء.
إنشاء مستشفى بئر العبد المركزي الجديد بتكلفة 189.6 مليون جنيه.
تطوير مستشفى العريش العام بتكلفة إجمالية 156.8 مليون جنيه.
إنشاء مخزن أدوية الريسة الإقليمي بتكلفة إجمالية 33.6 مليون جنيه.
تطوير العديد من المنشآت الصحية لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
إنشاء مخزن أدوية بالعريش بتكلفة بلغت 13.5 مليون جنيه.
تطوير وتجهيز بنك الدم الإقليمي بالمحافظة لتحسين الخدمات الطبية.

القطاع الصحي بسيناء سيناء مستشفى نخل المركزي مستشفى بئر العبد المركزي الخدمات الطبية

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