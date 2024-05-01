هانى سويلم: حريصون على تنمية موارد "الرى" المالية وتشجيع استثمار الأصول

توجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتحية للعاملين بالوزارة في كل المواقع على مستوى الجمهورية.

كما توجه الوزير بالشكر والتقدير على الجهود المتميزة التي يبذلها رجال الرى لخدمة المواطنين في كل مكان، فهي مثال للعمل والعطاء المتواصل المعهود دومًا من أبناء وزارة الري العريقة، هذا العمل الذي يتكامل مع مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة لبناء حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها.

استثمار الأصول

وأكد وزير الري على حرصه على تنمية موارد الوزارة المالية وتشجيع استثمار الأصول، من أجل توفير كل أشكال الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم، بالإضافة إلى العمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين، مع العمل على تطوير الخطة التدريبية للوزارة، بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات، والاهتمام بالتدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات، وبما ينعكس إيجابيًا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات.

وأشار إلى أن مناسبة عيد العمال التي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية؛ تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بكل جهات الوزارة؛ لضمان جاهزية المنظومة المائية بكل مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية، للتعامل بكفاءة مع الطلب على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، بالتزامن مع الاستمرار فى متابعة كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتكثيف العمل والتواجد خلال فترات الإجازات لمنع وإزالة أى محاولات تعدى على منافع الرى.

وأعرب الدكتور هاني سويلم عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة ستكون هي العامل الأبرز، لضمان تحقيق النجاح في هذه الفترة، وتوفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.