الجيش الأوكرانى: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية فى يوم واحد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس الثلاثاء، عن وقوع 96 اشتباكًا قتاليًا بين قوات الدفاع الأوكرانية والجيش الروسي.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا و29 غارة جوية، فضلا عن 109 رشقات صاروخية على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المختلفة، بحسب ما أورته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن الجيش الروسي حافظ على تمركزه في محورا سيفيرشينا وسلوبوزانشينا، بالإضافة إلى شن القوات الروسية غارات جوية في محيط فودولاهي ويمن (منطقة سومي)، وفيسيلي، وخاركيف، وفوفشانسك (منطقة خاركيف).