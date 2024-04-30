الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضياء رشوان: السوشيال ميديا خلقت مجموعة من العادات والأخلاقيات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على تراجع بلومبرج وتصحيح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري.

وقال رشوان، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للاستعلامات إحدى وظائفها متابعة الإعلام الأجنبي وما ينشره عن مصر، وغيرها من مراكز البحوث، ومتابعة المراسلين الأجانب في مصر.

وأضاف أنه تم اكتشاف تقرير عن وكالة بلومبرج من مقرها نيويورك عن الاقتصاد المصري، والذي حمل تصريحات مغلوطة عن مصر وعن صفقة رأس الحكمة بالتحديد، موضحًا أن الوكالة نشرت من مقرها من مصر تقريرًا شبه موضوعي، مؤكدًا أن السوشيال ميديا خلقت مجموعة من العادات والأخلاقيات.

وأشار إلى أن التقرير تم تعديله بشكل فادح على السوشيال ميديا عن الاقتصاد المصري، موضحًا أن الوكالة لديها مئات الآلاف من المتابعين على السوشيال ميديا، متابعًا: "تم تعديل العنوان أن مصر للبيع وهذا غير لائق، لأنه لا يتم للمتن بشىء، وأن متن التقرير مختلف تمامًا، فحدث تواصل بين الهيئة والوكالة وتم تدارك الخطأ على الفور".

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