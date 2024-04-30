الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حققت 700 مليون مشاهدة.. مؤلفة أغنية أنثى السنجاب تكشف سر نجاحها

مؤلفة اغنية انثي
مؤلفة اغنية انثي السنجاب مريم الكرمي في مداخلة هاتفية

كشفت مريم الكرمي، مؤلفة أغنية أنثي السنجاب، عن فكرة أغنية أنثي السنجاب بعد تحقيقها التريند و700 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وقالت "الكومي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية " سي بي سي"، مساء اليوم الثلاثاء: "لم أكن متوقعه أن تحقق الأغنية كل هذه المشاهدات".

وأضافت: "كتبت الأغنية بتلقائية والحمدلله ربنا كرمني، وإيدي على كتفكوا ساعدوني أكتب حاجة جديدة".

وأشارت إلى أنها لم تكتب حاجة جديدة نظرًا لمكوثها في الإجازة في شهر رمضان المبارك، موضحة أنها متعاقدة مع شركة إنتاج لنشر كل ما يتم كتابته.

واجتاحت أغنية "فى منزلي أنثى السنجاب" مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرا، إذ شاركها الكبار والصغار على صفحاتهم، مؤكدين أنهم يستمعون لها ولا يملون منها، سواء عرفوها من أولادهم الصغار أو من خلال المشاركات على فيسبوك، كما امتلأ موقع تيك توك بفيديوهات حول تلك الأغنية، وأيضا تحدث عنها عدة بلوجرز فى أن كلماتها وموسيقاها عالقة فى ذهنهم.
 

 

الستات ما يعرفوش يكدبوا اليوتيوب 700 مليون

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