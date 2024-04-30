الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم لاستكمال التحول الرقمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، لاستكمال عملية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي خاصة في مجال التحول الرقمي لأعمال مجلس الدولة القضائية والإدارية وانعكاس ذلك على سرعة الفصل في مختلف الدعاوى والطعون المقامة أمامه.

 

وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن أعمال التحول الرقمي لأنشطة الاتحاد ورفع مستوى بنيته المعلوماتية التي تخدم مرفق القضاء عربيًا وإفريقيًا آملًا في تحقيق التكامل المنشود بين الهيئات والجهات القضائية الأفريقية وتبادل المعارف والخبرات.

وأكد المستشار عادل عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية،  أهمية وضرورة الانتهاء من مشروع التحول الرقمي في جميع إجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة بكل مستوياتها، وأن هذا العمل سيكون له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.

وأشار إلى ما جاء في وثيقة النظام الأساسي لإنشاء اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية من تفعيل دور الاتحاد لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية، أهمية التعاون المشترك بين الأكاديمية ومجلس الدولة في مجال التحول الرقمي لرفع مستوى أداء قطاع القضاء والخدمات المتعلقة به من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات وزمن التقاضي للمتقاضين.

مجلس الدولة الأكاديمة العربية للعلوم والتكنولوجيا التحول الرقمي المستشار عادل فهيم محمد عزب النقل البحري جامعة الدول العربية

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