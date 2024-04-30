باحث: زيارة أمير الكويت رفيعة المستوى تعكس حجم التعاون والتنسيق بين البلدين

علق الدكتور محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة أمير دولة الكويت مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الكويتية راسخة وممتدة منذ الاعتراف بالكويت، لأن مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالكويت بعد الاستقلال عام 1961، مرورًا بأزمة العراق واستعادة وحدة الكويت.

وأضاف فوزي أن العلاقات بين مصر والكويت متبادلة في إطار الدعم والإسناد بين الدولتين، موضحًا أن أهمية هذه الزيارة ترتبط بمجموعة من الاعتبارات الرئيسية، لأنها الزيارة الأولى لأمير الكويت منذ توليه منصبه في 2023.

وأشار إلى أن أهمية الزيارة ترتبط بكونها زيارة رفيعة المستوي والذي يعكس حجم التعاون والتنسيق والمستوى الكبير الذي وصلته إليه هذه العلاقات خصوصًا في أعقاب ثورة 30 يونيو في مصر.