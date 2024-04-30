الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص بالاختناق أثناء تطهير بيارة صرف صحى بالمنوفية

صوره أرشيفيه
صوره أرشيفيه

استقبل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية، 4 حالات مصابين بالاختناق جراء العمل على تطهير بيارة صرف صحي بقرية ميت البيضاء التابعة لمركز الباجور، وقام الطاقم الطبي بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم. 

 

وكان اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بإصابة 4 أشخاص بالاختناق أثناء عملهم تطهير بيارة صرف صحي وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

 

وأوضح مصدر طبي، وقوع اختناق داخل بيارة صرف صحي بقرية ميت البيضاء التابعة لدائرة مركز الباجور، أثناء العمل على التطهير من قبل مقاول خاص، وجرى طلب الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الباجور لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

 

وأشار المصدر الطبي خلال تصريحاته، إلى استقبال كل من إكرامي محمود السيد 42 عاما مقيم ميت البيضاء، محمود أحمد محمد 25 عام مقيم ميت البيضاء، مهني صلاح سعفان 26 عاما مقيم المنيا، مرقص ملاك إسحاق 26 عام مقيم المنيا، وخرج منهم أول حالتين وتحويل الأخير لمستشفى شبين الكوم.


واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار متابعة الحادث لمعرفة الأسباب، وشارك أهالي ميت البيضاء في إنقاذ المصابين وطلب الإسعاف، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بعد الاختناق داخل بيارة الصرف الصحي.

محافظة المنوفية تطهير بيارة صرف صحي بالمنوفية إصابة اربع أشخاص بالاختناق تحرير محضر بالواقعة مستشفى الباجور

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