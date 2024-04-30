بلينكن: الرصيف البحرى في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة اليوم عبر معبر إيريز، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".
وأضاف بلينكن: "ندعم كل الجهود لزيادة المساعدات إلى غزة"، لافتا إلى أنه لا بد أن تكون هناك قائمة واضحة للمساعدات لغزة، متابعًا: "لمسنا تقدما ملحوظا مؤخرا في تقديم المساعدات لغزة".
وأشار إلى أن الرصيف البحري في غزة سيكون جاهزا خلال أسبوع، متابعًا: "العبء يقع على عاتق حماس ونريد اتفاقا بشأن المحتجزين".