خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ويحتاج لتدبر وفهم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم له أسماء كثيرة منها الكتاب والقرآن والفرقان، والهدى والهدي، والنور، والوحي، و حبل الله المتين، ونوره المبين.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: “القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا إعجازاته وأنواره ساطعات على القلب، ولابد من تدبر القرآن وفهم ما وراء الكلمات من معاني”، لافتا إلى أن العلماء والمفسرين كانوا يجدون معاني أخرى غير الظاهرة في القرآن الكريم.

وأشار إلى أن القرآن حينما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول عنده كتبة الوحي وعددهم 40 كاتبًا كانوا يحرصون دائما على كتابة أي شيء ينزل على النبي، وكل الآيات جمعت داخل السور عن طريق الوحي جبريل عليه السلام.