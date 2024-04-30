الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

جولة لطلاب "آثار دمياط" في دار الكتب والوثائق بالقاهرة

جانب من جولة الطلاب
جانب من جولة الطلاب في دار الكتب والوثائق

استقبلت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة د.أسامة طلعت، الثلاثاء، رحلة علمية من أساتذة وطلبة من كلية الآثار بجامعة دمياط وذلك في إطار الدور التنويري والمجتمعي لوزارة الثقافة تحت رعاية د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

شملت الرحلة جولة لـ 25 طالبًا وطالبة بقسم ترميم وصيانة الآثار بالمستوى الثالث بكلية الآثار داخل مركز الترميم بدار الكتب بكورنيش النيل حيث اطلع الطلاب على أحدث طرق الترميم والحفظ والعرض داخل الدار.

استقبل الطلبة د.أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق وقام باصطحابهم في الجولة التي تعرفوا من خلالها على المراحل المختلفة لمعالجة المخطوطات الأثرية منذ دخولها إلى مركز الترميم حتى الانتهاء من ترميمها وتجليدها ثم إعادتها مرة أخرى إلى مخازن المخطوطات.

جاءت الزيارة في إطار حرص دار الكتب والوثائق القومية على تعزيز دورها التنويري في المجتمع من خلال تعظيم الفائدة العلمية لطلاب أقسام الترميم وصيانة الآثار في مختلف الجامعات المصرية وذلك من خلال إكسابهم خبرات عملية بجانب دراستهم الأكاديمية. 

ويعد مركز الترميم بدار الكتب بالإضافة إلى مركز الترميم بدار الوثائق من أعرق وأكبر مراكز الترميم على مستوى الشرق الأوسط ويعمل بالمركزين عدد من خبراء الترميم المتميزين.

ويتبع مركز الترميم بدار الكتب الإدارة المركزية للمراكز العلمية التي تضم أيضا مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، مركز تاريخ مصر المعاصر، ومركز تحقيق التراث، كما تضم تلك الإدارة مركز الببليوجرافيا والحاسب الآلي.

أصدرت د.نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارًا بندب الدكتور فى يناير 2023 لأسامة طلعت، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بجامعة القاهرة للعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لمدة عام من تاريخ صدور القرار، خلفا للدكتورة نيفين محمد موسى التى تم تعيينها مستشارا لوزيرة الثقافة.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت كلية الأثار الدكتورة نيفين الكيلاني مركز الترميم

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