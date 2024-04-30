تدشين مبادرة "موهوب تكنولوجي بكل مدرسة" لتطوير مخرجات التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية تدشين مبادرة "موهوب تكنولوجي بكل مدرسة" بالتعاون والتنسيق بين المراحل التعليمية والتطوير التكنولوجي، لتعزيز الابتكار التكنولوجي في المدارس وفقًا لرؤية القيادة السياسية بتطوير التعليم التكنولوجي وتحسين مخرجاته.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، للمعرض الختامي للتعلم النشط للعام الدراسي 2023 / 2024 بمركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية، بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام، والحسن القاضي مدير إدارة التعليم الابتدائي، وهدى عثمان مدير إدارة التعليم الإعدادي ووجدان النجولي مسئول المدارس الرسمية لغات بالمديرية.



وقال أبوزيد، إن المبادرة تتضمن توفير برامج تدريب تكنولوجية متميزة للطلاب وورش عمل مكثفة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين والمشرفين والقائمين على تفعيل المبادرة.



وأشاد مدير المديرية بالتنوع في المعرض، ومواكبته لاستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتركيز على المشروعات القومية التنموية لبناء الجمهورية الجديدة، والانطلاق نحو آفاق جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي عالميًّا وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه قادر على حمل لواء الوطن ورايته في المستقبل القريب والتسلح بالعلم والتكنولوجيا والعمل المستمر والتحلي بالتنافسية وخلق الدوافع لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لعقد اختبارات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024. وبدأت في توزيع أرقام جلوس الطلاب على جميع الطلاب والطالبات، استعدادًا لانطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه تم الانتهاء من وضع أسئلة اختبارات صفوف النقل، كما تم الانتهاء من طباعتها وتجهيزها وفقًا لأعداد الطلاب باللجان.

وشدد المصدر على أن أوراق الامتحانات مؤمّنة في كنترول سري داخل المدرسة، لحين العودة من إجازة شم النسيم منتصف الأسبوع المقبل.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية تعليمات مهمة وعاجلة بشأن تأمين امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادة الإعدادية.