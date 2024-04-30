"السفيرة عزيزة" يحتفى بقصائد نزار قبانى فى ذكرى رحيله: شاعر الحب والمرأة

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة» خلال حلقة اليوم، والمُذاع على شاشة «dmc»، تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، بفقرة خاصة بعنوان «شاعر الحب والمرأة».

وقالت الإعلامية سالي شاهين، إن ذكرى وفاة الشاعر الكبير نزار قباني تحل اليوم، حيث كتب أبياتًا عظيمة عن الحب والمرأة والوطن، لذا وُصف بشاعر الحب، وغنا له كبار المطربين أمثال كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وكذلك الفنانة فيروز والفنانة نجاة الصغيرة، إضافة إلى ماجدة الرومي وكاظم الساهر.

وتابعت الإعلامية نهى عبدالعزيز: «معظم قصائد نزار قباني التي غناها مطربو الوطن العربي حُفظت من الأجيال المتتابعة، مثل قصيدة «ماذا أقول له؟» والتي غنتها نجاة الصغيرة، وقصيدة «أيظن» وهى أعمال أدبية شعرية لا تُنسى، كما غنى العندليب الأسمر قصيدتي «رسالة من تحت الماء» و«قارئة الفنجان»، وأشهر ما غنى له كاظم الساهر «زيديني عشقًا»، و«حبيبتي والمطر»، و«أحبيني بلا عقد»، و«كل عام وأنت حبيبتي»، مضيفة: «جميعها أشعار جميلة ستظل تحيا بذاكرتنا.. كل السلام والحب لروح الشاعر الكبير نزار قباني».