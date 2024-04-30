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محمد الباز

حوادث

المتهم بقتل والده وتمزيق جسده فى الخليفة يمثل جريمته

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أجرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، معاينة تصويرية للمتهم بقتل والده وتمزيق جسده بسبب طرده من المنزل في منطقة الخليفة، وسط حراسة أمنية مشددة.
قال الشاب إنه بسبب عدم نجاحه في أي عمل أصيب بضغوطات وحزن واكتئاب دفعه لتعاطي المخدرات مع أصدقاء السوء، وهذا الأمر تسبب في نبذه من عائلته ودفعته المخدرات لسرقة والده الذي يعمل في إصلاح السيارات للحصول على أموال المخدرات فطرده من المنزل عدة مرات وكان يعود له وفي إحدى مرات رجوعه للبيت رفض والده تواجده.
وتابع أن ذلك كان سببًا في مشاجرة عنيفة مع والده، فاستل سلاحًا أبيض من المنزل وطعن والده في بطنه فخرجت أمعاءه أمامه فحاول الفرار هاربًا وتركه ينزف حتى تم ضبطه من أسرته وتسليمه للأجهزة الأمنية.
تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنًا بسكين في بطنه.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل القتيل وعمره 28 سنة، بسبب عتاب المتوفي له على تعاطي المواد المخدرة، قام على إثرها الجاني باستلال سكين المطبخ وشق بطن والده وفر هاربًا.
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبطه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

منطقة الخليفة تمزيق جسده نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية

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