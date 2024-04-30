الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"جميع الفصول عن بعد".. جامعة كولومبيا توجه الطلاب بإخلاء مبنى كلية الصحافة

كولومبيا
كولومبيا

أفادت شبكة “سي إن إن” اليوم الثلاثاء، أنه تم توجيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة كولومبيا بإخلاء قاعة بوليتزر على الفور -وهو المبنى الذي يضم كلية الصحافة بالجامعة.

وتابعت في رسالة موجهة للطلاب أمس الإثنين، أن الإخلاء يأتي بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الوضع في الحرم الجامعي.

وأشارت إلى أن جميع الفصول ستكون عن بعد وأنه لن يكون من الممكن دخول المبنى ويجب على الجميع الرحيل.

ولم يتم توفير مزيد من المعلومات حول سبب الإخلاء.

شرطة جامعة نورث كارولينا حوالي 30 شخصاً 

 

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وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة جامعة نورث كارولينا حوالي 30 شخصًا رفضوا مغادرة المخيم المؤيد للفلسطينيين في الحرم الجامعي، بعد أن أصدرت المدرسة طلبًا لإخلاء المنطقة في الساعة 5:30 صباحًا يوم الثلاثاء، وفقًا لتحديث من الجامعة.

وفي الساعة السادسة صباحًا، قالت الجامعة إن شرطة الحرم الجامعي "اقتربت بهدوء من المجموعة واعتقلت حوالي 30 شخصًا رفضوا المغادرة". 

وقال التحديث إن المتظاهرين حاولوا بعد ذلك منع مركبات شرطة قيادة الأمم المتحدة من خلال الوقوف أمامها وإلقاء أشياء على الضباط.

تم إخلاء المعسكر في بولك بليس في حوالي 45 دقيقة، وفقًا لتحديث قيادة الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن المتظاهرين المتبقين "صعدوا تكتيكاتهم" وحاولوا "الدخول بالقوة" إلى المبنى الجنوبي لقيادة الأمم المتحدة عن طريق دفع الضباط ورفض الامتثال.

وليس لدى إدارة شرطة نيويورك حاليًا أي خطط لدخول حرم جامعة كولومبيا، حسبما صرح أحد مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة CNN، نظرًا لأن الجامعة لم تقدم طلبًا رسميًا بعد، جاء ذلك في ظل تصاعد الاحداث المشتعلة في الجامعات الامريكية. 

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