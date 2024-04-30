الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

القاهرة تدعو الالتزام بالجداول الزمنية لشركات المرافق للانتهاء من أعمالها بـ"شق الثعبان"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بمكتب نائب محافظ القاهرة وممثلي الإشارة وشرطة المرافق وشركات مياه القاهرة والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات والكهرباء، ومركز معلومات شبكات المرافق واستشاري المشروع، وعدد من التنفيذيين.

وفي بداية اللقاء، أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والشركات المعنية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها من خلال العمل المتواصل والدائم للإسراع من كافة مراحل التطوير المختلفة وفقا للمواصفات الفنية والقياسية وطبقا للجداول الزمنية وتذليلا لكافة المعوقات والتحديات لخروج الأعمال للنور، مع تحقيق جميع متطلبات المستثمرين العاملين في هذه الصناعة للمدينة، والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال. 

وخلال اللقاء التنسيقي اطلعت من خلال ممثلي شركات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات على أحدث نسب التنفيذ الحالية للأعمال على أرض الواقع مع تحديد الجداول الزمنية؛ للانتهاء منها للالتزام بتنفيذها وعدم الإخلال بالتوقيتات من خلال تقسيم مراحل الأعمال لعدة قطاعات في المناطق الواقعة بالكيلو الأول للمدينة وحتى جهاز شق الثعبان ومن منطقة الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان وحتى محمية وادي دجلة ومنطقة سيد مصلح وخلف الجهاز ومنطقة العظم والقوس الجنوبي؛ للانتهاء منها لاستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بها.

FB_IMG_1714482486905
FB_IMG_1714482486905
FB_IMG_1714482484395
FB_IMG_1714482484395
FB_IMG_1714482481914
FB_IMG_1714482481914
FB_IMG_1714482479802
FB_IMG_1714482479802
FB_IMG_1714482477674
FB_IMG_1714482477674
FB_IMG_1714482475264
FB_IMG_1714482475264
شق الثعبان تطويرات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تكرم 42 طالبًا وطالبة حاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي 2024 في محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

بلومبرج تعتذر: منشوراتنا عن مصر لم تلب معاييرنا التحريرية وتم تصحيحها.. عاجل

مقترح تموينى لإنتاج رغيف خبز بوزن وسعر جديد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

فك لغز مقتل طالب فى الدقهلية.. والده: مين عمل فيك كدا يا ضنايا؟ (صور)

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس