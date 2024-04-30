القاهرة تدعو الالتزام بالجداول الزمنية لشركات المرافق للانتهاء من أعمالها بـ"شق الثعبان"

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة، والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بمكتب نائب محافظ القاهرة وممثلي الإشارة وشرطة المرافق وشركات مياه القاهرة والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات والكهرباء، ومركز معلومات شبكات المرافق واستشاري المشروع، وعدد من التنفيذيين.

وفي بداية اللقاء، أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والشركات المعنية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لرفع كفاءة منطقة شق الثعبان وإحداث نقلة كبيرة بها من خلال العمل المتواصل والدائم للإسراع من كافة مراحل التطوير المختلفة وفقا للمواصفات الفنية والقياسية وطبقا للجداول الزمنية وتذليلا لكافة المعوقات والتحديات لخروج الأعمال للنور، مع تحقيق جميع متطلبات المستثمرين العاملين في هذه الصناعة للمدينة، والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وخلال اللقاء التنسيقي اطلعت من خلال ممثلي شركات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات على أحدث نسب التنفيذ الحالية للأعمال على أرض الواقع مع تحديد الجداول الزمنية؛ للانتهاء منها للالتزام بتنفيذها وعدم الإخلال بالتوقيتات من خلال تقسيم مراحل الأعمال لعدة قطاعات في المناطق الواقعة بالكيلو الأول للمدينة وحتى جهاز شق الثعبان ومن منطقة الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان وحتى محمية وادي دجلة ومنطقة سيد مصلح وخلف الجهاز ومنطقة العظم والقوس الجنوبي؛ للانتهاء منها لاستكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بها.

FB_IMG_1714482486905

FB_IMG_1714482484395

FB_IMG_1714482481914

FB_IMG_1714482479802

FB_IMG_1714482477674