تأجيل محاكمة 4 متهمين في "خلية داعش العمرانية"

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين بقضية داعش العمرانية لجلسة 25 مايو المقبل، لحين حضور المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية، وعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واعتدى على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم «ه. ع» محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.