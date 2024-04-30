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حوادث

إحالة متهمين بحيازة مواد مخدرة في مدينة نصر للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بإحالة متهمين بترويج المواد المخدرة، وحيازة سلاح وطلقات نارية في مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى معلومات تفيد باتجار شخصين في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

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وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدري الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة وفرد خرطوش وطلقتين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الهيروين مدينة نصر نيابة مدينة نصر ترويج المواد المخدرة حيازة سلاح

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