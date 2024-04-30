الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جهاد جريشه يؤكد عدم أحقية المقاولون في إعادة مباراة سموحة

أزمة ضربة جزاء المقاولون
أزمة ضربة جزاء المقاولون العرب

كشف الحكم الدولي الأسبق جهاد جريشه، عن أحقية نادي المقاولون العرب، في إعادة مباراته أمام سموحة، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل من عدمه.

أشاد الحكم الدولي الأسبق جهاد جريشه، بأداء طاقم مباراة المقاولون العرب وسموحة تحت قيادة وائل فرحان، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار مباريات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد طلب ذئاب الجبل بإعادة المباراة لمخالفة القانون، في تنفيذ ركلة جزاء الفريق في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال جهاد جريشة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" قرار طاقم التحكيم باحتساب ركلة حرة غير مباشرة، وإلغاء هدف المقاولون كان صحيح جدا".

وأضاف:" لاعب المقاولون محمد سالم كان متقدما، واستفاد من هذا التقدم بتسجيل هدف".

وواصل الخبير التحكيمي:" المقاولون يرى أن هناك تشابها بين واقعة مباراته أمام سموحة، وركلة جزاء علي معلول أمام الزمالك (مباراة 5-3)".

وأردف:" الحكم أعاد ركلة جزاء التي سددها على معلول وتصدى لها محمد أبو جبل، ومن ثم تابعها محمد شريف وسجلها هدف، الحكم محمد عادل عاد للفيديو وألغى الهدف وأعاد ركلة الجزاء".

وأكمل جريشه:" في مباراة القمة محمد عادل أعاد المباراة بسبب خطأ على محمد أبو جبل للتقدم على خط المرمى، وليس بسبب دخول محمد شريف وقتها لمنطقة الجزاء".

وزاد:" لاعبي القطبين وقتها اشتراك دخول سافر داخل منطقة الجزاء، لذلك اللعبتين غير متطابقتين تمامًا وإجادة من طاقم تحكيم المقاولون وسموحة".

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة المقاولون العرب وسموحة، التي أقيمت الأحد الماضي، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ20 بدوري نايل، قد شهدت جدلا تحكيمي بسبب ضربة جزاء ذئاب الجبل.

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