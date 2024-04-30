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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم بهتك عرض طفلة في مدخل عقار بالتجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تصدر - بعد قليل - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على المتهم بهتك عرض طفلة في منطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 11750 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 2072 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، عن قيام المتهم "محمد. م"، بهتك عرض طفلة عمرها 10 سنوات، داخل مدخل عقار بعد خطفها. 

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وعلى الفور اتجهت أسرة الطفلة إلى قسم شرطة التجمع الأول، وحررت محضرًا ضد المتهم وتم القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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