جامعة المنوفية تستعد لتنظيم معرضها الأول للكتاب بحضور عدد كبير من دور النشر

كلف الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، كلا من الدكتور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، للتحضير لمعرض الكتاب الأول.

واجتمعت اللجنة التنظيمية للمعرض الأول للكتاب بجامعة المنوفية لعرض تخطيط مقترح للمعرض ومناقشة تشكيل اللجان التنفيذية له، وتتشكل اللجنة التنظيمية بعضوية كلًا من:-



الدكتور حسناء محجوب أستاذ المكتبات والمعلومات كلية الآداب الأسبق الدكتور محسن عزام أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة، الدكتور فاطمة خميس أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، الدكتور أسماء صلاح أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب، الدكتور السيد الأسرج مدير عام المكتبات، إبراهيم أحمد عبد القادر، مدير إدارة البرمجة، أحمد عبد الجابر سليم وحدة المكتبة الرقمية، الدكتورة مروة كمال عبد الكريم مدير إدارة الاتصال والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتم

وقد أشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في حديثة عن معرض الكتاب الاول لجامعة المنوفية إلى أهمية الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع والنهوض به، وأن المعرض الأول للكتاب بالجامعة سيكون مهرجانًا ثقافيًا سنويًا داخل محافظة المنوفية تفتح به الجامعة بوابات الثقافة لمجتمع محافظة المنوفية ومحافظات وسط الدلتا.

دور ثقافي وريادي

ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق جامعة المنوفية الاضطلاع بدورها الثقافي والريادي بالمحافظة وبمجتمعها المحلي مؤكدا أن المعرض سيتم من خلاله دعوة عدد كبير ومتميز من دور النشر والثقافة بمصر بالإضافة إلى عدد من المعارض الفنية والأنشطة الثقافية والطلابية التي ستتم علي هامش المعرض.

كما صرح حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن المعرض سيكون له دور حيوى كونه الأول من نوعه بالجامعة ونواة هامة لدعم البحث العلمى والباحثين بالجامعة ومجتمعها المحيط، وكذلك دور المعرض فى تنشيط الحركة الثقافية وتنمية التعاون والتفاعل الثقافى والحضارى والتعريف بالإنتاج الفكرى الوطنى والانتاج الفكرى العلمى بالجامعة