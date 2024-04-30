الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تستعد لتنظيم معرضها الأول للكتاب بحضور عدد كبير من دور النشر

دكتور احمد فرج القاصد
دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

كلف الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، كلا من الدكتور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، للتحضير لمعرض الكتاب الأول.

واجتمعت اللجنة التنظيمية للمعرض الأول للكتاب بجامعة المنوفية لعرض تخطيط مقترح للمعرض ومناقشة تشكيل اللجان التنفيذية له، وتتشكل اللجنة التنظيمية بعضوية كلًا من:-


الدكتور حسناء محجوب أستاذ المكتبات والمعلومات كلية الآداب الأسبق الدكتور محسن عزام  أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة، الدكتور فاطمة خميس  أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، الدكتور أسماء صلاح أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب، الدكتور السيد الأسرج مدير عام المكتبات،  إبراهيم أحمد عبد القادر، مدير إدارة البرمجة، أحمد عبد الجابر سليم وحدة المكتبة الرقمية، الدكتورة مروة كمال عبد الكريم مدير إدارة الاتصال والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتم

وقد أشار الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في حديثة عن معرض الكتاب الاول لجامعة المنوفية إلى أهمية الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع والنهوض به، وأن المعرض الأول للكتاب بالجامعة سيكون مهرجانًا ثقافيًا سنويًا داخل محافظة المنوفية تفتح به الجامعة بوابات الثقافة لمجتمع محافظة المنوفية ومحافظات وسط الدلتا.

دور ثقافي وريادي

ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق جامعة المنوفية الاضطلاع بدورها الثقافي والريادي بالمحافظة وبمجتمعها المحلي مؤكدا أن المعرض سيتم من خلاله دعوة عدد كبير ومتميز من دور النشر والثقافة بمصر بالإضافة إلى عدد من المعارض الفنية والأنشطة الثقافية والطلابية التي ستتم علي هامش المعرض.

كما صرح حازم صالح  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن المعرض سيكون له دور حيوى كونه الأول من نوعه بالجامعة ونواة هامة لدعم البحث العلمى والباحثين بالجامعة ومجتمعها المحيط، وكذلك دور المعرض فى تنشيط الحركة الثقافية وتنمية التعاون والتفاعل الثقافى والحضارى والتعريف بالإنتاج الفكرى الوطنى والانتاج الفكرى العلمى بالجامعة

المعرض الأول للكتاب بجامعة المنوفية جامعة المنوفية دكتور احمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية بحضور عدد كبير من دور النشر مقترح للتخطيط

مواد متعلقة

كورال ولقاءات تثقيفية في احتفالات ثقافة المنوفية بذكرى تحرير سيناء

مصادرة 800 كيلو سردين فاسد قبل بيعها للجمهور في المنوفية

"صحة المنوفية" تغلق مركزا ومعملا للأسنان

الأكثر قراءة

عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل| الصحة تُصدر أول تعليق رسمى حول علاقة لقاح كورونا بجلطات الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح كارثة لا يمكن تصورها

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو