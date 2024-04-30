ضحى عاصي: ترجمة روايتي "104 القاهرة" للروسية استغرق 4 سنوات

تحدثت الروائية والنائبة ضحى عاصي عن طرح ترجمة روايتها 104 القاهرة للغة الروسية وهي الترجمة التي قامت بها لانا جيمون ولمدة 3 سنوات كاملة.

وقالت ضحى عن تفاصيل الترجمة: "سعيدة بالترجمة الروسية لروايتي 104 القاهرة والتي استغرقت 4 سنوات، 3 في الترجمة وعام في تداعيات النشر، وانا اشيد بالمترجمة لانا جيمون التي قامت ببذل مجهود كبير في الترجمة.

أضافت لـ"الدستور":" الرواية كانت بها صعوبات كثيرة لأنها مرتبطة بالبيئة والموروث الشعبي المصري فكانت بها كثير من الكلمات العامية المصرية التي لها دلالات ترجمتها صعبة وهناك قصائد بها مديح كانت مكتوبة في مديح السيدة فاطمة النبوية، ولكن المترجمة قامت بذلك ببراعة وانا لم اتدخل في عملها برغم معرفتي باللغة الروسية لأن كل مترجم له روحه، ولكن جزء من الترجمة لإحدى القصائد كان أكثر من رائع، وهذا ما جعلني أطمئن لأن الترجمة كلها ستكون بهذه البراعة.

وقدمت ضحى الشكر للدكتور ايجور سيد الذي قام يعمل مراجعة للعمل باللغة الروسية وهناك العديد من القراء الروسيين كانوا ينتظرون روايتي بالروسية وهي التي صدرت أخيرا.