مصطفى عبيد: لدي مشروع كبير.. وأميل للتجريب

توصلت “الدستور” مع الكاتب الصحفي والباحث مصطفى عبيد وأجرت معه حوارا لصالح جريدة حرف الإلكترونية، وفي هذا الحوار تحدث “عبيد” عن كثير من أسرار كتبه التي صدرت عن داري الرواق للنشر والتوزيع، والمصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، يقول مصطفى عبيد عن مشروعه وكتبه:" بالفعل أنا لدي مشروع كبير هو تحفيز العقل العربي واستفزازه للتفكير بشكل مختلف وتفكيك ما يسمى بالمسلمات أو الثوابت إيمانا بأنه لا ثوابت سوى الله.

ويضيف:" كل شيء وكل أمر قابل للبحث والتفكيك والمراجعة، لأنني أتصور أن الاصلاح والتحديث يستلزم خروجا عن الأساليب التقليدية في التفكير والتدبر.

ويواصل:" من هنا يتصور أي متابع لما أكتبه أن كل كتاب بمثابة مشروع في حد ذاته غير أن هناك مشروع كبير هو كسر النمطية والابتعاد عن التقليد والتكرار.

ويختتم:" سواء في بحوث التاريخ والسير والسرد، أميل للتجريب وطرح الأفكار غير المعتادة ومحاولة نقد الشائع سعيا للوصول لمعان وطرق جديدة.